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Новорижское шоссе
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Эксклюзив
Дом в КП Озерный
ID 5963
Новорижское шоссе, 24км
115 000 000 руб.
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3 этажа
4 спальни
С отделкой
«под ключ»
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Эксклюзив
Дом в КП Новорижский Борки
ID 5680
Новорижское шоссе, 30км
100 000 000 руб.
Предложить цену
3 уровня
2 этажа
4 спальни
С отделкой
«под ключ»
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Цена снижена
Дом в КП Никольская Слобода
ID 2570
Новорижское шоссе, 9км
354 491 000 руб.
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4 уровня
2 этажа
6 спальни
С отделкой
«под ключ»
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Цена снижена
Дом в КП Княжье Озеро
ID 4126
Новорижское шоссе, 25км
83 000 000 руб.
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2 уровня
2 этажа
4 спальни
С отделкой
«под ключ»
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Цена снижена
Дом в КП Шервуд
ID 3434
Новорижское шоссе, 26км
1 334 555 000 руб.
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3 уровня
2 этажа
4 спальни
С отделкой
«под ключ»
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Цена снижена
Дом в КП Ренессанс парк
ID 5792
Новорижское шоссе, 19км
128 000 000 руб.
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2 уровня
2 этажа
4 спальни
С отделкой
«под ключ»
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Цена снижена
Дом в КП Бенилюкс
ID 5179
Новорижское шоссе, 19км
178 700 000 руб.
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2 уровня
2 этажа
4 спальни
С отделкой
«под ключ»
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Цена снижена
Дом в КП Павлово-2
ID 5106
Новорижское шоссе, 14км
200 000 000 руб.
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2 уровня
2 этажа
4 спальни
С отделкой
«под ключ»
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Цена снижена
Дом в КП Никольская Слобода
ID 4856
Новорижское шоссе, 9км
412 878 000 руб.
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4 уровня
2 этажа
4 спальни
С отделкой
«под ключ»
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Цена снижена
Дом в КП Бенилюкс
ID 5430
Новорижское шоссе, 19км
1 326 214 000 руб.
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4 уровня
3 этажа
5 спальни
С отделкой
«под ключ»
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1 из 6
Цена снижена
Участок в КП Вымпел
ID 244213
Новорижское шоссе, 14км
124 114 000 руб.
Предложить цену
50 сот.
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Цена снижена
Участок в КП Никольская Слобода
ID 244539
Новорижское шоссе, 9км
360 330 000 руб.
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72 сот.
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Цена снижена
Участок в КП Коровино
ID 244648
Новорижское шоссе, 9км
110 000 000 руб.
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48 сот.
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Цена снижена
Участок в КП Шато Соверен
ID 244855
Новорижское шоссе, 18км
53 500 000 руб.
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27 сот.
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Участок в КП Вымпел
ID 244575
Новорижское шоссе, 14км
102 177 000 руб.
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49 сот.
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Участок в КП Лесные Зори
ID 244070
Новорижское шоссе, 26км
127 500 000 руб.
Предложить цену
102 сот.
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Участок в КП Ренессанс парк
ID 244814
Новорижское шоссе, 19км
110 000 000 руб.
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84 сот.
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Участок в КП Княжье Озеро
ID 244872
Новорижское шоссе, 25км
48 700 000 руб.
Предложить цену
19 сот.
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Участок в КП Миллениум Парк
ID 244862
Новорижское шоссе, 24км
36 000 000 руб.
Предложить цену
8 сот.
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1 из 6
Квартира в КП Агаларов Эстэйт
ID 6091
Новорижское шоссе, 24км
72 300 000 руб.
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3 спален
3 санузлов
3 этаж
С отделкой
«под ключ»
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Квартира в КП Агаларов Эстэйт
ID 6092
Новорижское шоссе, 24км
66 700 000 руб.
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2 спален
2 санузлов
3 этаж
С отделкой
«под ключ»
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Квартира в КП Павлово-2
ID 6169
Новорижское шоссе, 14км
26 000 000 руб.
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2 спален
2 санузлов
3 этаж
С отделкой
«под ключ»
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1 из 6
Цена снижена
Таунхаус в КП Футуро Парк
ID 9404
Новорижское шоссе, 23км
39 215 000 руб.
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2 уровня
2 этажа
2 спальни
Без отделки
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Таунхаус в КП Футуро Парк
ID 9447
Новорижское шоссе, 23км
39 215 000 руб.
Предложить цену
2 уровня
2 этажа
2 спальни
Без отделки
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Таунхаус в КП Футуро Парк
ID 9443
Новорижское шоссе, 23км
53 500 000 руб.
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3 уровня
3 этажа
4 спальни
Без отделки
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Таунхаус в КП ЖК Парк Фонтэ
ID 9407
Новорижское шоссе, 25км
66 029 700 руб.
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3 уровня
3 этажа
4 спальни
Без отделки
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Таунхаус в КП Маленькая Италия
ID 9465
Новорижское шоссе, 19км
148 886 000 руб.
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2 уровня
2 этажа
5 спальни
С отделкой
«под ключ»
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Таунхаус в КП Футуро Парк
ID 9467
Новорижское шоссе, 23км
39 000 000 руб.
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3 уровня
3 этажа
3 спальни
Без отделки
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Таунхаус в КП Парк Авеню
ID 9487
Новорижское шоссе, 23км
105 000 000 руб.
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3 уровня
3 этажа
4 спальни
С отделкой
«под ключ»
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Таунхаус в КП Футуро Парк
ID 9471
Новорижское шоссе, 23км
49 000 000 руб.
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4 уровня
3 этажа
Без отделки
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Таунхаус в КП Парк Авеню
ID 9362
Новорижское шоссе, 23км
95 000 000 руб.
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3 этажа
5 спальни
С отделкой
«под ключ»
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10 000 база объектов
10 000 база объектов
Savills
Компания Savills основана в 1855 году в Великобритании, и на сегодняшний день представляет собой команду из 30 000 специалистов в области недвижимости более чем в 60 странах мира. Международный практический опыт стал основой для создания профессионального сообщества и в России, ориентированного на безупречный сервис и высокое качество. К сфере услуг компании относится аренда / продажа жилой и коммерческой недвижимости в Москве, Подмосковье и за рубежом, а также консалтинг и целевое инвестирование.
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Поселки

Дома на Новой Риге (Новорижском шоссе)

Ни для кого не секрет, что Новорижское шоссе является несомненным лидером по популярности премиального рынка загородной недвижимости. И такие запросы, как «купить дом на Новорижском шоссе», «дом на Новой Риге», «поселки Новой Риги», являются самыми популярными. Значительная часть наиболее успешных поселков, представленных на рынке, разместилась именно на Новой Риге. По этой причине поселки на Новорижском шоссе, как правило, одними из первых попадают в поле зрения покупателя загородного жилья.

Именно на Новорижском шоссе расположена почти половина всех премиальных поселков, находящихся в продаже в Московской области. Купить дом на Новой Риге настроены очень многие покупатели элитной недвижимости. Новая Рига - это направление, которое является абсолютным лидером по числу успешных и интересных проектов. Анализируя показатели спроса нередко можно заметить, что коттеджные поселки с наиболее высокими темпами продаж расположены именно в поселках Новорижского шоссе.

В настоящий момент застройщики предлагают максимально комфортные условия продажи домов на Новорижском шоссе. Нередко покупателям предоставляют дополнительные опции, например, индивидуальные условия продажи или ландшафтный дизайн. Более того, сейчас девелоперы стараются максимально разнообразить предложения. Так, в настоящее время можно купить коттеджи на Новой Риге с отделкой, без нее, а также полностью меблированные дома.

Продажа коттеджей на Новорижском шоссе составляет чуть более 2/3 предложения, именно данный формат сейчас наиболее востребован среди покупателей. На рынке представлены либо, коттеджные поселки с собственной внутренней инфраструктурой, либо проект располагается  в непосредственной близости от города. Следует отметить, что все успешные коттеджные поселки на Новой Риге расположены близко к Москве, и зачастую до них есть возможность добраться общественным транспортом.

Нельзя обойти вниманием и группу высокобюджетных проектов с клубной инфраструктурой на 23 км от МКАД. В совокупности поселки Madison park, Millennium parkМонтевиль, где продажи стартовали в прошлом году, составляют одну треть от всех предлагаемых на Новорижском шоссе поселков.

Таким образом, недвижимость на Новорижском шоссе – это высокое качество домов и разнообразие проектов, благоприятная экологическая ситуация, развитая инфраструктура, а также необычайный комфорт жизни вдали от городской суеты.
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